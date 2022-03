Russians banned from entering NZ - the full list

Jacinda Ardern and Foreign Minister Nanaia Mahuta have named the Russian government officials and others who are banned from entering New Zealand.

Russian President Vladimir Putin addresses his nation after Russian troops launched their attack on Ukraine. (Source: Russian Presidential Press Service)

It comes in the wake of Russia's brutal invasion of Ukraine.

The Government's taken the rare step of publicly naming those subject to the targeted travel ban, which was implemented in late February.

Russian President Vladimir Putin tops the list.

Full list of Russians subject to the travel ban

Vladimir Vladimirovich Putin, Mikhail Vladimirovich Mishustin, Sergey Viktorovich Lavrov, Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Aelita Leonidovna Mamokova, Aleksander Pavlovich Lapin, Aleksandr Grigorievich Volfovich, Aleksandr Vasilyevich Bortnikov, Aleksandr Vladimirovich Gutsan, Aleksey Konstantinovich Pushkov, Aleksey Vladimirovich Zavizon, Aleksey Yurevich Krivoruchko, Alexander Alexandrovich Zhuravlyov, Alexander Vasilyevich Fomin, Alexander Vedyakhin, Aliaksander Piatrovich Vetsianevich, Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau, Aliaksandr Yauhenavich Shatrou, Aliaksei Ivanavich Rymasheuski, Anatoly Anatolyevich Seryshev, Andrei Leonidovich Kostin, Andrei Sergeyevich Ivanayev, Andrew Vitalyevich Ilyashenko, Andrey Ivanovich Sychevoy, Andrey Patrushev, Andrey Puchkov, Anton Vaino, Boris Rotenberg, Darya Dugina, Denis Bortnikov, Dmitriy Yuryevich Grigorenko, Dmitry Anatolyevich Medvedev, Dmitry Pantus, Dmitry Utkin, Dmitry Vitalyevich Bolgakov, Galina Utyutina, Gennadiy Timchenko, Gennady Valeryevich Zhidko, Georgieva Elena Aleksandrovna, Herman Gref, Igor Anatolyevich Komarov, Igor Olegovich Shchegolev, Igor Rotenberg, Igor Sechin, Igor Shuvalov, Igor Vladimirovich Osipov, Ivan Sechin, Konstanstin Sergeyevich Fedin, Konstantin Fyodorovich Zatulin, Konstantin Knyrik, Krill Shamalov, Lyubov Prigozhina, Maksim Borisovich Krasovskiy, Marat Khusnullin, Margarita Simonyan, Maria Zakharova, Maxim Gennadyevich Reshetnikov, Natalya Petrovna Skorokhdova, Nikolay (aka Nikolai) Anatolyevich Yevmenov, Nikolay Aleksandrovich Pankov, Nikolay Patrushev, Oleg Leonydovych Salyukov, Oleg Voloshĭn, Pavel Anatolevich Popov, Petr Fradkov, Pyotr (aka Petr) Olegovich Tolsoy, Ruslan Khadzhismelovich Tsalikov, Rustam Usmanovich Muradov, Sergei Ivanov, Sergei Ivanov Jr, Sergei Kiriyenko, Sergei Surovikin, Sergei Yevgenyevich Naryshkin, Sergey (aka Sergei) Vladimirovich Dronov, Sergey Aleksandrovich Kisel, Sergey Borisovich Ryzhkov, Sergey Yurevich Kuzovlev, Taras Kozak, Tatiana Shevtsova, Timur Vadimovich Ivanov, Valentina Ivanovna Matviyenko, Viachaslau Yevgenyevich Rassalai, Viktor Gennadievich Khrenin, Viktor Vasilyevich Zolotov, Violetta Prigozhina, Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, Vladimir Kiriyenko, Vladimir Lvovich Kasatonov, Vladimir Roudolfovitch Soloviev, Vladimir Sivkovich, Vladimir Vladimirovich Yakushev, Volodymyr Oliynyk, Vyacheslav Victorovich Volodin, Yakov Vladimirovich Rezantsev, Yevgeny Prigozhin, Yunus-Bek Bamatgireyevich Eukurov, Yuri Slyusar, Yuri Solovyov, Yuriy Analtolyevich Prokofyev, Yuriy Eduardovich Sadovenko, Yuriy Sergeyevich Knyrik, Yury Yakovlevich Chaika.