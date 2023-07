Full video: Labour’s list revealed for upcoming election

Labour leader Chris Hipkins and party president Jill Day have revealed the party list for the upcoming election.

Full list

1 Chris Hipkins

2 Kelvin Davis

3 Carmel Sepuloni

4 Grant Robertson

5 Megan Woods

6 Jan Tinetti

7 Ayesha Verrall

8 Willie Jackson

9 Willow-Jean Prime

10 Damien O'Connor

11 Adrian Rurawhe

12 Andrew Little

13 David Parker

14 Peeni Henare

15 Priyanca Radhakrishnan

16 Kieran McAnulty

17 Ginny Andersen

18 Barbara Edmonds

19 Jo Luxton

20 Duncan Webb

21 Rino Tirikatene

22 Deborah Russell

23 Rachel Brooking

24 Jenny Salesa

25 Tangi Utikere

26 Camilla Belich

27 Tracey McLellan

28 Shanan Halbert

29 Glen Bennett

30 Vanushi Walters

31 Georgie Dansey

32 Dan Rosewarne

33 Naisi Chen

34 Anahila Kanongata'a

35 Angela Roberts

36 Tāmati Coffey

37 Ibrahim Omer

38 Neru Leavasa

39 Toni Boynton

40 Anna Lorck

41 George Hampton

42 Rachel Boyack

43 Angie Warren-Clark

44 Liz Craig

45 Michael Wood

46 Terisa Ngobi

47 Helen White

48 Arena Williams

49 Phil Twyford

50 Steph Lewis

51 Sarah Pallett

52 Ingrid Leary

53 Lemauga Lydia Sosene

54 Parewhati Taikato

55 Estefania Muller-Pallarès

56 Fleur Fitzsimons

57 Reuben Davidson

58 Nick Ruane

59 Fesaitu Solomone

60 Mark Hutchinson

61 Nerissa Henry

62 Myra Williamson

63 Oscar Sims

64 Aladdin Al-Bustanji

65 Gwendoline Keel

66 Kharag Singh

67 Emma Dewhirst

68 Zulfiqar Butt

69 Ben Sandford

70 Simon McCullum

71 Guy Wishart

72 Deborah Rhodes

73 Jamie Toko

74 Luke Jones

75 Beryl Riley

76 Ethan Reille